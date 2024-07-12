Україні з 2014 року вдалося повернути з російського полону 161 цивільного, - Лубінець

Про це повідомив уповноважених ВР з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу в Миколаєві, передає Укрінформ.

Омбудсмен наголосив, що наразі Росія утримує 14 тис. цивільних українців у полоні.

"Я не веду статистики по окремих областях, бо відразу знаходяться ті, хто починає порівнювати цифри і каже, що, мовляв, там Лубінець більше працює, а там менше. Це не так. За моїми даними, на території РФ нині перебуває понад 14 тисяч цивільних заручників – громадян України, наразі вдалося повернути 161 людину", - сказав Лубінець.

Він також пояснив, що мова йде про людей, які потрапляли в російський полон з 2014 року.

Водночас Лубінець розповів, які держави неофіційно допомагають Україні повертати полонених цивільних.

"Я розумію, що це неспівставні цифри, але в чому проблематика: наразі немає механізму обміну цивільних, бо це не врегульовано міжнародним гуманітарним правом. Також у нас немає офіційних країн-посередників, бо для них це означатиме додаткові зобов’язання, хоча є держави які допомагають неофіційно. Серед тих, кого можу назвати, це Туреччина та Ватикан, хоча спілкуюся я з багатьма країнами з усіх континентів", - зазначив обмудсмен.