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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У російському полоні перебувають понад 14 тис. цивільних українців, - Лубінець

У російському полоні перебувають понад 14 тис. цивільних українців, - Лубінець

9 липня, 2024 вiвторок
20:38
Війна з Росією Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Російська Федерація утримує в полоні понад 14 тис. громадян України

Зміст

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції "Повернути означає врятувати", передає Суспільне.

Він підкреслив, що цивільних складніше повернути додому, аніж військовослужбовців або дітей.

Водночас Лубінець наголосив, що з 14 тис. полонених цивільних є громадяни, яких росіяни затримували з 2014 року, зокрема в Криму.

"У це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на всіх територіях України, які перебували або перебувають під окупацією", - розповів він.

Також омбудсмен зауважив, що наразі понад 2 тис. українців віком 65+ перебувають у російському полоні.

  • 3 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до закінчення війни.
  • 9 липня Дмитро Лубінець заявив, що не вірить в обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" найближчим часом, тому що не бачить готовності до цього РФ.
Теги:
Україна
Росія
Омбудсмен
полонені
обмін полоненими
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