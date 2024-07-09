У російському полоні перебувають понад 14 тис. цивільних українців, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції "Повернути означає врятувати", передає Суспільне.

Він підкреслив, що цивільних складніше повернути додому, аніж військовослужбовців або дітей.

Водночас Лубінець наголосив, що з 14 тис. полонених цивільних є громадяни, яких росіяни затримували з 2014 року, зокрема в Криму.

"У це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на всіх територіях України, які перебували або перебувають під окупацією", - розповів він.

Також омбудсмен зауважив, що наразі понад 2 тис. українців віком 65+ перебувають у російському полоні.