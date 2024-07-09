У російському полоні перебувають понад 14 тис. цивільних українців, - Лубінець
Російська Федерація утримує в полоні понад 14 тис. громадян України
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції "Повернути означає врятувати", передає Суспільне.
Він підкреслив, що цивільних складніше повернути додому, аніж військовослужбовців або дітей.
Водночас Лубінець наголосив, що з 14 тис. полонених цивільних є громадяни, яких росіяни затримували з 2014 року, зокрема в Криму.
"У це число включені громадяни України, яких Росія затримувала від з 2014 року. На території Республіки Крим, на території Донецької та Луганської області й від початку повномасштабного вторгнення на всіх територіях України, які перебували або перебувають під окупацією", - розповів він.
Також омбудсмен зауважив, що наразі понад 2 тис. українців віком 65+ перебувають у російському полоні.
- 3 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до закінчення війни.
- 9 липня Дмитро Лубінець заявив, що не вірить в обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" найближчим часом, тому що не бачить готовності до цього РФ.
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