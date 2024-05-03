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Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до закінчення війни

3 травня, 2024 п'ятниця
22:26
Війна з Росією Володимир Зеленський
Зміст

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" можливий до завершення війни з Росією. Це питання зокрема розглядатимуть на Саміті миру у Швейцарії

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час візиту до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, відео з якого розмістила його пресслужба.

"Бажано обміняти всіх на всіх. Усі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніші, ніж хотілося б", – сказав президент.

"Деякі скептично кажуть, що тільки після закінчення війни. Бо це є однією з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість спробувати це зробити раніше", - додав він.

За його словами, Глобальний саміт миру у Швейцарії стане практичним майданчиком, де одним із питань для розгляду буде гуманітарний трек із двома підпитаннями: обмін усіх на всіх та повернення дітей, яких примусово депортували до РФ.

Також Зеленський розповів, що на саміті розглядатимуть питання енергетичної та ядерної безпеки й вільного судноплавства. Український лідер підкреслив: якщо всі країни, які будуть там присутні, підтримають ці питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх за посередництва інших держав із російською стороною.

  • 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
  • 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
  • 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
  • Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
  • 3 травня речник Зеленського Сергій Никифоров сказав, що на Саміті миру вироблять спільну переговорну позицію України, яку передадуть Росії.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
обмін полоненими
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