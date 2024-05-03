Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до закінчення війни

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час візиту до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, відео з якого розмістила його пресслужба.

"Бажано обміняти всіх на всіх. Усі адекватні країни підтримують цей трек. У нас ідуть обміни, вони повільніші, ніж хотілося б", – сказав президент.

"Деякі скептично кажуть, що тільки після закінчення війни. Бо це є однією з умов закінчення війни. Я вважаю, що у нас є можливість спробувати це зробити раніше", - додав він.

За його словами, Глобальний саміт миру у Швейцарії стане практичним майданчиком, де одним із питань для розгляду буде гуманітарний трек із двома підпитаннями: обмін усіх на всіх та повернення дітей, яких примусово депортували до РФ.

Також Зеленський розповів, що на саміті розглядатимуть питання енергетичної та ядерної безпеки й вільного судноплавства. Український лідер підкреслив: якщо всі країни, які будуть там присутні, підтримають ці питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх за посередництва інших держав із російською стороною.