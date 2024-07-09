Лубінець пояснив, чому не вірить в обмін полоненими "всіх на всіх" найближчим часом

Про це він заявив на пресконференції, пише Укрінформ.

"Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу я готовність Російської Федерації це зробити? Ні", - заявив Лубінець.

Омбудсман додав, що росіяни готові проводити обмінні процеси, проте він не бачить "готовності проводити швидких великих обмінів".

Також Лубінець нагадав, що під час останнього обміну цивільних вперше вдалося повернути в Україну з території Білорусі п'ятьох українців. Омбудсмен зазначив, що з’явився "хоча б якийсь канал комунікації" з білоруською стороною.

Крім того, він розповів про різницю у ставлені до українських полонених з боку білорусів і росіян.

"Тобто громадяни України з території Білорусі не казали про застосування якихось тортур, побиття… Так, ми вважаємо, юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було. Були більш-менш нормальні умови тримання, було нормальне харчування, це навіть по зовнішньому вигляду було видно", - зазначив він.