З полону РФ звільнили Максима Буткевича – співзасновника Центру прав людини ZMINA
Сьогодні, 18 жовтня, з російського полону додому повернувся правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич
Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на його батька, Олександра Буткевича.
За словами батька, йому зателефонував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими й повідомив, що його сина обміняли й тепер він перебуває на території України.
Раніше 18 жовтня про те, що начебто відбувся обмін військовополоненими між Росією й Україною, повідомили у міноборони РФ. Там зазначили, нібито обмін був у форматі 95 на 95 військовополонених, а відбувся за посередництва ОАЕ.
На час написання новини українська сторона ще не підтвердила офіційно факту обміну військовополоненими.
- Максим Буткевич долучився до лав ЗСУ в березні 2022 року, а потрапив у полон того самого року влітку.
- У березні 2023 року російські окупанти винесли "вироки" трьом українським військовополоненим, серед яких був і правозахисник Максим Буткевич. Його визнали винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом". У МЗС України тоді назвали вироки незаконними та нікчемними. Згодом верховний суд Росії залишив вирок українському правозахиснику без змін – його засудили до 13 років колонії
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