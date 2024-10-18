З полону РФ звільнили Максима Буткевича – співзасновника Центру прав людини ZMINA

Про це повідомляє видання ZMINA з посиланням на його батька, Олександра Буткевича.

За словами батька, йому зателефонував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими й повідомив, що його сина обміняли й тепер він перебуває на території України.

Раніше 18 жовтня про те, що начебто відбувся обмін військовополоненими між Росією й Україною, повідомили у міноборони РФ. Там зазначили, нібито обмін був у форматі 95 на 95 військовополонених, а відбувся за посередництва ОАЕ.

На час написання новини українська сторона ще не підтвердила офіційно факту обміну військовополоненими.