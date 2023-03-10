Росіяни "засудили" трьох українських військових, серед них правозахисник Максим Буткевич
Терористи "ДНР/ЛНР" винесли "вирок" трьом українським захисникам, серед них засновник "Громадського радіо" Максим Буткевич
Про це повідомив російський слідчий комітет.
Терористи так званих "ДНР/ЛНР" засудили українських військових Віктора Похозея, Максима Буткевича і Владислава Шеля.
Нині військовополоненого засновника "Громадського радіо" та правозахисника Максима Буткевича визнали винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом". Його "засудили" до 13 років колонії суворого режиму.
Подібні "звинувачення" так званий Верховний суд "ДНР/ЛНР" висунув для Віктора Похозея, який "отримав" 8,5 років позбавлення волі, та Владислав Шель - 18,5 років.
- Нагадаємо, раніше мати засновника "Громадського радіо" Максима Буткевича Євгенія повідомила, що російські пабліки, починаючи з 24 червня 2022 року, поширювали неправдиву інформацію про її сина, ніби він "командир взводу нацистів" та "пропагандист".
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