Про це повідомив російський слідчий комітет.

Терористи так званих "ДНР/ЛНР" засудили українських військових Віктора Похозея, Максима Буткевича і Владислава Шеля.

Нині військовополоненого засновника "Громадського радіо" та правозахисника Максима Буткевича визнали винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом". Його "засудили" до 13 років колонії суворого режиму.

Подібні "звинувачення" так званий Верховний суд "ДНР/ЛНР" висунув для Віктора Похозея, який "отримав" 8,5 років позбавлення волі, та Владислав Шель - 18,5 років.