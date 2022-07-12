Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"З того часу, як ми 24 червня ми побачили відео допиту наших військовополонених, яке розповсюджувало Міноборони Російської Федерації, в нас не було жодного звʼязку з Максимом. Ми не маємо уявлення, де він та його побратими знаходяться. Їхній стан невідомий. Ми почали процес оформлення внесення його до списків полонених та підготували весь пакет документів. Однак ми не знаємо, чи він занесений до списків полонених. Нам невідомо нічого", - розповіла Буткевич.

Пані Євгенія повідомила, що, починаючи з 24 червня, про Максима Буткевича в російських пабліках продовжується поширюватись дезінформація.

"Нам відомо лише, що російські пабліки не зупиняються поширювати перекручену інформацію про мого сина. Це почалось 24 червня і триває по сьогодні. Вони поширюють інформацію про те, що він є командиром взводу нацистів, русофобом та пропагандистом, який прикривається правозахисною діяльністю. Ми все це терпимо два тижні, бо так потрібно. Однак тепер ми зрозуміли, що Максим є людиною, яка 20 років допомагала людям і тепер, коли він та його побратими опинились в такій складній ситуації, про це повинні почати говорити", - додала вона.

10 липня стало відомо, що росіяни на Луганщині взяли в полон правозахисника Максима Буткевича

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



