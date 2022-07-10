Про це пише Бабель.

Як зазначається, правозахисник і засновник "Громадського радіо" Максим Буткевич, який долучився до ЗСУ у березні, потрапив до російського полону. Це сталося на Луганщині при захопленні Золотого і Гірського.

Його мати Євгенія дізналася про це з відео в ЗМІ – ще 24 червня російські загарбники оприлюднили відео його допиту.

За її словами, про стан і місце перебування сина вона нічого не знає.

Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.

Мати правозахисника повідомила, що питанням його визволенням займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених, який курує СБУ та ГУР. Однак там жодних деталей не кажуть, мовляв, "справа опрацьовується".

Із взводу Буткевича на зв'язок виходило двоє полонених - 25 і 26 червня, пише видання з посиланням на слова його матері.

Нагадаємо, з російського полону вдалося звільнити 16-річного сина очільника Запорізької РВА.