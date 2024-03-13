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"Російський верховний суд" залишив без змін вирок українському правозахиснику Максимові Буткевичу

13 березня, 2024 середа
14:36
Кримінал

Верховний суд Росії у середу, 13 березня, залишив вирок українському правозахиснику Максиму Буткевичу без змін - він засуджений до 13 років колонії

Про це інформує видання "Медіазона" із зали суду.

Зазначається, що Буткевич взяв участь у засіданні з відеоконференцзв'язку із СІЗО-1 Луганська і розповів, що визнав провину під загрозою тортур.

"З одного боку, мені було сказано, що якщо я погоджуся, то після засудження мене в стислі терміни поміняють на засудженого військовополоненого ЗС РФ. Серед інших аргументів мені було пояснено, що в разі відмови я буду підданий різним методам фізичного впливу. Деякі методи мені було продемонстровано", - сказав український правозахисник.

За його словами, він дав свідчення, оскільки військовополоненим обіцяли, що після співпраці зі слідством та швидкого засудження їх швидше обміняють. Таким чином багато українців зізналися у вчиненні того, чого не робили.

Адвокат зазначив, що суд визнав Буткевича винним лише на підставі його самообмови, ніяких інших експертиз та доказів у справі немає.

  • У березні 2023 року російські окупанти винесли "вироки" трьом українським військовополоненим, серед них був і правозахисник Максим Буткевич. Його визнали винним у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів" та "замаху на вбивство двох осіб загальнонебезпечним способом та умисному ушкодженню чужого майна загальнонебезпечним способом". У МЗС України тоді назвали вироки незаконними та нікчемними.
Теги:
Україна
Росія
полонені
Війна з Росією
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