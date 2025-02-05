"Вбивство військовослужбовця ТЦК - це результат багатьох ігрищ": голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"ФСБ та ГРУ РФ готували ці комплексні операції й готувалися до них давно, чекаючи лише каталізатора, який міг би спровокувати внутрішній конфлікт і вбивство працівника ТЦК, який є військовослужбовцем. Розрахунок ФСБ був на внутрішній конфлікт між військовими та цивільними, між різними урядовими ланками та громадськими об'єднаннями", - зауважив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, Росія давно формувала в соціальних мережах групи, яких привчали до протидії працівникам ТЦК та блокування військових частин.

"На жаль, українські політики намагалися загравати з такими людьми, сподіваючись перетворити їх на електоральну базу. Правоохоронні органи сподівалися, що будуть вводити свою агентуру і знатимуть, якщо виникатимуть якісь загрози, але вся ця ситуація працювала і на певне нагнітання українців.

Тобто шукали ґрунт, на який сіялася зневіра, і вбивство військовослужбовця - це результат багатьох ігрищ, де кожен переслідував свої цілі й не задумувався про те, що це може нести пряму загрозу цілісності нашої держави. Дійсно, коли відбулося вбивство, росіяни активізували всю свою систему, підготовану під теракти, яку вони готували давно, але зберігали в законсервованому вигляді. Чи, наприклад, шукали аудиторію, яку могли б швидко залучити", - пояснив Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також додав, що більшість терактів виконують молоді люди, тому що останнім часом була прикута увага до мобілізації молоді від 18 до 25 років.

"Політики на цьому питанні дуже нагнітали, щоб привернути увагу до певної вікової соціальної категорії. А ФСБ в цей час намагалося шукати маргінальну структуру в такому прошарку", - резюмував Тимочко.