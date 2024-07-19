Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами Трампа, світ на порозі Третьої світової війни. Колишній президент Штатів наголосив, що вона буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.



"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", - зауважив він.

Водночас Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена, а саме покласти край міжнародній кризі: "Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом".