Трамп у своїй промові згадав про Україну: деталі
Колишній президент США Дональд Трамп під час з'їзду республіканців у Мілуокі згадав про війну в Україні та пообіцяв змінити ситуацію, з якою нібито не може впоратися адміністрація Байдена
Про це повідомляє "Голос Америки".
За словами Трампа, світ на порозі Третьої світової війни. Колишній президент Штатів наголосив, що вона буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.
"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", - зауважив він.
Водночас Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена, а саме покласти край міжнародній кризі: "Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом".
- Нещодавно Дональд Трамп заявив, що думав про послаблення або скасування санкцій проти Росії для припинення війни в України.
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