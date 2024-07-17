Трамп заявив, що думав про послаблення санкцій проти Росії для припинення війни
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що думав про послаблення або скасування санкцій проти Росії для припинення війни в України
Про це пише Bloomberg.
На запитання журналіста, чи думав Трамп коли-небудь про послаблення або скасування санкцій проти Росії у межах угоди, яку він хоче укласти, щоб покласти край війні в Україні, кандидат у президенти відповів ствердно.
"Санкціями ми відштовхуємо від себе всіх, хто до нас наближається. Тому я не люблю санкції. Я знайшов їх дуже корисними з Іраном, але з Іраном я навіть не потребував санкцій так сильно", - сказав Трамп.
Зазначимо, що за часів президентства Трампа, у 2017 році США вимагали від НАТО запровадити санкцій проти Росії. Того ж року Дональд Трамп схвалив нові санкції щодо Росії за ймовірне порушення договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
Крім того, у 2019 році Трамп підписав оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачено $300 млн допомоги Україні та санкції проти "Північного потоку-2".
- Експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
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