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Оновлено

Трампа офіційно висунули в президенти США від республіканців, він обрав кандидатом у віцепрезиденти противника допомоги Україні

15 липня, 2024 понедiлок
23:54
Світ Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Дональд Трамп набрав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії. Делегація з Флориди поставила його на перше місце під час поіменного голосування на національному з’їзді Республіканської партії.

Також Трамп призначив сенатора США Джея Ді Венса своїм кандидатом у віце-президенти.

"Після тривалих роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, я вирішив, що людиною, яка найкраще підходить для посади віце-президента Сполучених Штатів, є сенатор Джей Д. Венс від Великого штату Огайо", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Хто такий Джей Ді Венс

Голос Америки нагадує, що Венса обрали до Сенату в 2022 році. До цього він не обіймав жодної виборної посади.

Венс одружений, має трьох дітей. Після закінчення середньої школи він пішов у Корпус морської піхоти та воював на війні в Іраку, перш ніж здобути ступінь бакалавра, юриста.

Венс виступив проти допомоги України й зазначив, що понад $60 млрд допомоги в теперішньому пакеті – це лише маленька частина того, чого потребує Україна, щоб переломити хід війни, й Сполучені Штати не мають індустріальної спроможності виробити достатньо зброї, необхідної Україні для перемоги.

Венс заявляв, що потреби України в солдатах та боєприпасах настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Тому він пропонував США говорити з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні.

Венс пояснив, що не закликає до капітуляції України, а хоче, щоб президент США Джо Байден виступив посередником в укладенні мирної угоди, адже наразі адміністрація нібито "не має життєздатного плану перемоги українців у цій війні".

Замах на Трампа

13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.

Секретна служба США, яка охороняє Трампа, ліквідувала імовірного стрільця, що для ведення снайперського вогню із напівавтоматичної гвинтівки AR-15 розташувався на даху виробничого приміщення за 119 метрів від цілі. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парка, штат Пенсильванія.

15 липня стало відомо, що секретна служба Сполучених Штатів Америки посилила заходи безпеки щодо ексочільника Білого дому й кандидата в президенти США Дональда Трампа після замаху на нього 13 липня.

Голова сенату з питань внутрішньої безпеки Гері Пітерс заявив, що комітет починає двопартійне розслідування замаху на експрезидента США Дональда Трампа.

Дебати Байдена і Трампа

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну. Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

Згодом у виборчому штабі Байдена спростували чутки про зняття його кандидатури з цьогорічних президентських виборів після невдачі на дебатах з Трампом.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. 

Чинного лідера США Джо Байдена публічно закликав зняти кандидатуру з президентських виборів перший депутат палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт.

2 липня Білий дім прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс відреагував на публікацію The New York Times, у якій стверджується, що президент США Джо Байден сумнівається щодо продовження участі в президентських перегонах після дебатів.

3 липня провідний фінансовий донор Демократичної партії США Чарльз Маєрс розповів, що Джо Байден має до 5 днів, щоб визначитись щодо подальшої участі у президентських виборах. 

4 липня стало відомо, що Байден запевнив членів партії, що братиме участь у виборах президента попри невдалий виступ на дебатах з Трампом.

Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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