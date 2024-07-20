Трамп після розмови із Зеленським заявив про переговори між Україною та Росією

Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Трамп назвав розмову з президентом України "дуже хорошою" і також відмітив, що Володимир Зеленський привітав його з номінацією та засудив замах на нього.

"Ціную, що президент Зеленський сконтактував зі мною, оскільки я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання", - написав Трамп.