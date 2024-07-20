Трамп після розмови із Зеленським заявив про переговори між Україною та Росією
Колишній президент США Дональд Трамп після розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що прагне "принести мир у світ" та посадити за стіл переговорів Україну та Росію
Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial, пише "Європейська правда".
Зазначається, що Трамп назвав розмову з президентом України "дуже хорошою" і також відмітив, що Володимир Зеленський привітав його з номінацією та засудив замах на нього.
"Ціную, що президент Зеленський сконтактував зі мною, оскільки я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання", - написав Трамп.
- Напередодні Зеленський і Трамп провели телефонну розмову.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе