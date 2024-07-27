Треба було терміново рятувати підмочену репутацію шефа.

Допомагав йому американський лобіст з BGR Group та Torridon - Девід Урбан.

Помпео з Урбаном заперечили, що Трамп нав'язуватиме капітуляцію Україні. За словами достойників, це саме Трамп прикрив Джонсона, щоб той уможливив передачу додаткової військової допомоги Україні.

Уявіть собі рівень цинізму в стилі "ми свой нєдуг пазорний в подвіг прєвратім"!

Тобто, трампісти в Конгресі не блокували передачу допомоги місяцями, що призвело до українських втрат! Трамп особисто забезпечив рішення Джонсона, і мало не сам відніс допомогу Україні на руках.

Гарний фінт, містер Помпео.

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Ось як може виглядати успішний план для України, за його словами:

Розкрити енергетичний потенціал Америки та підняти економіку США , що завдасть негативний удар по економіці Путіна;

, що завдасть негативний удар по економіці Путіна; Відновити зв'язки з Саудівською Аравією та Ізраїлем і співпрацювати проти Ірану. Це стабілізує Близький Схід, полегшить кризу в Газі та створить можливість для Саудівської Аравії приєднатися до США у витісненні Росії з глобальних енергетичних ринків.

Це стабілізує Близький Схід, полегшить кризу в Газі та створить можливість для Саудівської Аравії приєднатися до США у витісненні Росії з глобальних енергетичних ринків. Запровадити реальні санкції проти Росії , оскільки, оскільки міністерство фінансів США звільняє російські банки від санкцій США, якщо їхні операції пов’язані з енергоносіями, які дають Росії найбільші прибутки.

, оскільки, оскільки міністерство фінансів США звільняє російські банки від санкцій США, якщо їхні операції пов’язані з енергоносіями, які дають Росії найбільші прибутки. Збільшити оборонну промисловість Америки, щоб показати, що Росія та Китай не можуть конкурувати з обороноздатністю США.

Відродити Організацію Північноатлантичного договору. Це охоплює зобов’язання європейців платити свою справедливу частку. Настав час підняти планку витрат до 3% валового внутрішнього продукту країн-членів.

Настав час підняти планку витрат до 3% валового внутрішнього продукту країн-членів. Створити для України програму "ленд-лізу" на 500 мільярдів доларів . Замість того, щоб обтяжувати платників податків США додатковими рахунками, нехай Україна позичить стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю, щоб перемогти Росію. Таким чином ми можемо надіслати чіткий сигнал пану Путіну, що він ніколи не переможе.

. Замість того, щоб обтяжувати платників податків США додатковими рахунками, нехай Україна позичить стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю, щоб перемогти Росію. Таким чином ми можемо надіслати чіткий сигнал пану Путіну, що він ніколи не переможе. Зняти всі обмеження на типи зброї, яку Україна може отримати та використовувати. Це відновить позицію сили, що, зрозуміє пан Путін, означає, що війна повинна закінчитися. Він зіткнеться зі зростанням витрат і не матиме жодних шансів на подальший прибуток.

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Ці кроки змусять пана Трампа встановити умови угоди: війна негайно припиняється. Україна нарощує значні сили оборони, щоб Росія більше ніколи не нападала. Ніхто не визнає російської окупації та заявленої анексії будь-яких українських територій — так само як США ніколи не визнавали радянську окупацію балтійських держав і не визнавали Східної Німеччини.

Крим демілітаризовано. Україна відновлюється коштом репарацій із заморожених резервів центрального банку Росії, а не з доларів платників податків США. Україна якнайшвидше приєднається до НАТО, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту. НАТО має створити фонд на 100 мільярдів доларів для озброєння України, при цьому частка США має бути обмежена 20%, як і в інших спільних бюджетах альянсу.

Європейський Союз має швидко прийняти Україну та допомогти їй модернізувати та розвинути економіку.

Якщо Росія виконає ці умови, Захід поступово зніме санкції. Вони будуть повністю усунені, коли Україна буде і в НАТО, і в ЄС.

Ну, що ж — ролі хорошого поліцейського і поганого поліцейського для Путіна вже розписані. Подивимося, як актори їх зіграють.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

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