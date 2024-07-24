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OPINION

Епоха дискусій про "цінності" минає

Дмитро Золотухін
24 липня, 2024 середа
20:00
Погляд Дмитро Золотухін

Політичні тренди в ЄС винесли на поверхню політичні рухи з правим ухилом. Радикалізація суспільної думки в США відобразилася в обранні кандидатури віцепрезидента

Зміст

Ці події можуть свідчити про те, що епоха дискусій про "цінності", які були настільки популярними в попередній період, поволі проходить.

Настає епоха (а може вона насправді завжди була з нами) інтересів, де тисячі смертей в Україні не так важливі, як стіна на кордоні з Мексикою чи ціна на газ у Баварії.

Немає сенсу боротися з цим, переконуючи співбесідників у приматі гуманістичних цінностей, які вони ж самі й придумали. Треба шукати шляхів того, як німецькі, французькі, грецькі та американські олігархи можуть заробити на наших пропозиціях.

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А для того, щоб змінити цю парадигму від "вони нам мають допомагати, бо це правильно" на "їм вигідно нам допомагати", - потрібно дозволити собі думати про свої інтереси.

Міряти хороше і погане не тим, як на нас подивляться в Європі, а тим — чи принесуть нам вигоду ті чи інші процеси.

Така філософія зможе, наприклад, змінити менеджмент ресурсів матеріально-технічної допомоги та грантових коштів, коли вони будуть витрачатися не на безсенсову х*інь типу "боротьби з дезінформацією", а на щось більш вигідне на довшій перспективі часу.

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Частіше задавайте собі питання: чи мені це вигідно? І тоді можна буде мислити про те, як порятунок нашої держави зробити вигідним для світу.

Джерело

Про автора. Дмитро Золотухін, ексзаступник міністра інформаційної політики України, експерт із питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Економіка
Україна
політика
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