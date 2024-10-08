В ОП заявили, що другий Саміт миру не відбудеться в листопаді

Про це виданню "Телеграф" розповіла радниця глави ОП Дарія Зарівна.

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", — йдеться у заяві.

В ОП також анонсували конференцію, яка 30-31 жовтня пройде в Канаді. Темою будуть гуманітарні питання - звільнення військовополонених, цивільних заручників та повернення дітей.

Що відомо про другий Саміт миру

11 липня повідомлялось, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

13 вересня президент України заявив, що на другий Саміт миру, який має відбутися в листопаді, запросять Росію.