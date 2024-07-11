Україна планує скликати другий Саміт миру за участі Росії та до виборів у США, - Bloomberg
Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що намагання України організувати другий Саміт миру до президентських виборів у США "вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа в Білий дім". Видання нагадало, що напередодні Трамп хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні, і виступав проти подальшої військової підтримки Києва з боку США.
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Український чиновник підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. Декілька офіційних джерел заявили, що будь-яку зустріч потрібно буде ретельно організувати з чіткою метою, щоб виправдати очікування.
Натомість деякі американські посадовці не впевнені, що саміт відбудеться за участі Росії.
- Упродовж 15 та 16 червня у Швейцарії зібралися понад 100 країн та міжнародних організацій, більшість із яких у підсумку підтримала спільне комюніке.
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