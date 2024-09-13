Зеленський заявив, що другий Саміт миру відбудеться в листопаді: на нього запросять Росію

Про це повідомляє Le Monde.

За словами Зеленського, Київ прагне провести другий мирний Саміт у листопаді цього року, куди також запросять Росію.

Водночас президент на Ялтинській конференції розповів, що проведе зустріч із очільником Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у вересні, аби обговорити план перемоги України у війні проти РФ.

"Я представлю йому (Байдену, - ред.) план перемоги. Систему взаємопов’язаних рішень, завдяки яким Україна отримає достатню силу — достатню, щоб поставити цю війну на курс до миру", - розповів він.

Зеленський акцентував, що представлений ним пакет перемоги Байдену може прокласти шлях "до надійного миру, до повної реалізації формули миру".

"Цей план — про Україну, про наших військових. Там небагато пунктів, але думаю, що це добре. Кожен із них залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна. Я не можу дати 100%, що це зупинить Путіна, але це точно зробить Україну сильнішою", - пояснив український президент.

Відомо, що план спочатку представлять чинному очільнику Білого дому, а потім - кандидатам у президенти США Дональду Трампу й Камалі Гарріс. Водночас його презентують американському конгресу, тому що від конгресменів залежатимуть прийняття багатьох рішень стосовно цього.

За словами Зеленського, після проведення консультацій із Вашингтоном, можливо, подробицями щодо плану перемоги поділяться детальніше.

Що відомо про другий Саміт миру

11 липня повідомлялось, Україна прагне провести другий Глобальний саміт миру до президентських виборів у Сполучених Штатах у листопаді 2024 року. Цього разу він, ймовірно, відбудеться за участі Росії.

Наприкінці липня Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

27 серпня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретна дата та місце проведення другого Саміту миру будуть відомі після створення спільного плану реалізації Формули миру.