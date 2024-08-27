В ОП розповіли, коли може відбутися другий Саміт миру
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що конкретна дата та місце проведення другого Саміту миру будуть відомі після створення спільного плану реалізації Формули миру
Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".
"Говорити про якусь конкретну дату другого саміту і де він буде, можна тільки після того, як буде завершена робота щодо спільного плану. Робота ця триває, ми не зупиняємось", - заявив Єрмак.
За його словами, наразі триває робота над організацією тематичних конференцій, на яких зокрема будуть працювати над питаннями, які обговорювали на Саміті миру у Швейцарії: енергетична, ядерна, продовольча безпека, гуманітарні питання повернення викрадених дітей з України та повернення військовополонених і цивільних.
"Потім будемо йти по інших пунктах для того, щоб дійсно сьогодні сформувати цей спільний план і погодити його з партнерами. Ця робота, можу вам сказати, вже певним чином підготовлена, тому що робочі групи, які були створені після зустрічі в Джедді на рівні радників з питань національної безпеки, не зупиняють свою роботу", - додав Єрмак.
Він також розповів про ймовірність проведення другого Саміту миру в одній із країн Глобального півдня, але зазначив, що конкретного місця поки що не визначено, оскільки "важливий зміст і готовність спільного плану, над яким ми працюємо".
"Україна не повинна залишатися сам на сам із Росією. Треба все ж таки Кремль змусити коритись міжнародному праву. І саме ця філософія закладена у Формулу миру президента Зеленського", - прокоментував Єрмак.
- Наприкінці липня президент України Володимир Зеленський заявив, що до завершення листопада нинішнього року буде готовий мирний план, якому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.
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