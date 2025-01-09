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Воюючи проти України, КНДР здобуває досвід для ведення війни проти сусідів, – представниця США в ООН

Олена Будько
9 січня, 2025 четвер
06:17
Світ Кім Чен Ин інспектує війська КНДР

Залучення військових Північної Кореї до війни проти України дає КНДР змогу здобути важливий бойовий досвід, щоб підготуватися до військових дій проти сусідів

Зміст

Про це зазначила заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ши, передає Reuters.

Представниця США під час засідання Радбезу ООН висловила застереження щодо участі військ Північної Кореї у війні проти України. Дипломатка  нагадала, що понад 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців перебувають у Росії, де минулого місяця почали бої проти українських військ у Курській області.

"КНДР має значну вигоду від отримання російського військового обладнання, технологій і досвіду, що робить Пхеньян більш здатним вести війну проти своїх сусідів", – сказала Ши під час засідання 15 членів Радбезу ООН, що відбулося після повідомлення Північної Кореї про випробування нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності.

"Своєю чергою КНДР, імовірно, прагнутиме використати ці вдосконалення для просування контрактів на продаж зброї та військову підготовку в усьому світі", – додала представниця США.

Своєю чергою посол Південної Кореї в ООН Хван Джункук назвав солдатів Північної Кореї "по суті рабами Кім Чен Ина, яким промили мізки, щоб вони пожертвували своїм життям на далеких полях битв, аби зібрати гроші для його режиму й отримати передові військові технології від Росії".

  • 6 січня Північна Корея заявила, що здійснила випробування балістичної ракети середньої дальності. Це відбулося в той час, як державний секретар США Ентоні Блінкен перебував із візитом у столиці Південної Кореї Сеулі
  • Перед тим востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада 2024 року  

 

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