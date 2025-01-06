КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула
У понеділок, 6 січня, Північна Корея здійснила випробування балістичної ракети середньої дальності у той час, як державний секретар США Ентоні Блінкен перебував з візитом у столиці Південної Кореї Сеулі
Про це пише Reuters.
Як зазначають військові Південної Кореї, північнокорейська балістична ракета пролетіла понад 1100 км на схід і впала в море.
Блінкен заявив, що запуск КНДР ракети середньої дальності під час його візиту до Сеула є нагадуванням про необхідність поглиблення співпраці Вашингтона з Південною Кореєю і Японією для стримування знахабнілого Пхеньяна, зокрема в галузі обміну даними про ракети в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.
"Сьогоднішній запуск - це просто нагадування всім нам про те, наскільки важлива наша спільна робота", - наголосив американський держсек.
Блінкен також попередив про небезпеку поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою. За його словами, Вашингтон вважає, що Росія має намір поділитися космічними й супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на її підтримку війни в Україні.
У Сеулі державний секретар США також зустрівся з виконувачем обов'язків президента Чхве Сан Моком і заявив, що, хоча у Вашингтона є "серйозне занепокоєння" діями президента Юн Сок Йона, він упевнений в інститутах країни та її демократичній стійкості.
- Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.99 Купівля 41.99Продаж 42.6
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе