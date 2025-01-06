КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула

Про це пише Reuters.

Як зазначають військові Південної Кореї, північнокорейська балістична ракета пролетіла понад 1100 км на схід і впала в море.

Блінкен заявив, що запуск КНДР ракети середньої дальності під час його візиту до Сеула є нагадуванням про необхідність поглиблення співпраці Вашингтона з Південною Кореєю і Японією для стримування знахабнілого Пхеньяна, зокрема в галузі обміну даними про ракети в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

"Сьогоднішній запуск - це просто нагадування всім нам про те, наскільки важлива наша спільна робота", - наголосив американський держсек.

Блінкен також попередив про небезпеку поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою. За його словами, Вашингтон вважає, що Росія має намір поділитися космічними й супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на її підтримку війни в Україні.

У Сеулі державний секретар США також зустрівся з виконувачем обов'язків президента Чхве Сан Моком і заявив, що, хоча у Вашингтона є "серйозне занепокоєння" діями президента Юн Сок Йона, він упевнений в інститутах країни та її демократичній стійкості.