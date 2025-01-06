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КНДР запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула

Світлана Кравченко
6 січня, 2025 понедiлок
10:57
Світ Ентоні Блінкен

У понеділок, 6 січня, Північна Корея здійснила випробування балістичної ракети середньої дальності у той час, як державний секретар США Ентоні Блінкен перебував з візитом у столиці Південної Кореї Сеулі

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Про це пише Reuters.

Як зазначають військові Південної Кореї, північнокорейська балістична ракета пролетіла понад 1100 км на схід і впала в море.

Блінкен заявив, що запуск КНДР ракети середньої дальності під час його візиту до Сеула є нагадуванням про необхідність поглиблення співпраці Вашингтона з Південною Кореєю і Японією для стримування знахабнілого Пхеньяна, зокрема в галузі обміну даними про ракети в режимі реального часу і проведення тристоронніх військових навчань.

"Сьогоднішній запуск - це просто нагадування всім нам про те, наскільки важлива наша спільна робота", - наголосив американський держсек.

Блінкен також попередив про небезпеку поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою. За його словами, Вашингтон вважає, що Росія має намір поділитися космічними й супутниковими технологіями з Північною Кореєю в обмін на її підтримку війни в Україні.

У Сеулі державний секретар США також зустрівся з виконувачем обов'язків президента Чхве Сан Моком і заявив, що, хоча у Вашингтона є "серйозне занепокоєння" діями президента Юн Сок Йона, він упевнений в інститутах країни та її демократичній стійкості.

  • Востаннє Північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності у Східне море 5 листопада.

 

 

 

Теги:
Новини
КНДР
Південна Корея
США
Ентоні Блінкен
ракетний удар
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