Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Про це інформує Yonhap.

Про неідентифіковану у балістичну ракету в напрямку Східного моря, яку запустила Північна Корея, повідомили південнокорейські військові.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що не може оприлюднити жодних подробиць, оскільки триває аналіз ситуації.

Видання вказує, що запуск ракети відбувся напередодні того, як американці підуть на виборчі дільниці для голосування на президентських виборах.