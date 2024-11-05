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Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Східного моря

Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
03:48
Світ КНДР провела випробування ракет

Північна Корея у вівторок, 5 листопада, запустила балістичну ракету у напрямку Східного моря

Зміст

Про це інформує Yonhap

Про неідентифіковану у балістичну ракету в напрямку Східного моря, яку запустила Північна Корея, повідомили південнокорейські військові.

Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що не може оприлюднити жодних подробиць, оскільки триває аналіз ситуації. 

Видання вказує, що запуск ракети відбувся напередодні того, як американці підуть на виборчі дільниці для голосування на президентських виборах.

  • 12 вересня військові Південної Кореї зафіксували, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря між країною та Японією.
  • 18 вересня Північна Корея провела запуск балістичних ракет у бік Східного моря. У Японії заявили, що ціль впала за межі виключної економічної зони країни. 
  • 31 жовтня КНДР знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету у бік Східного моря. Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що випробування ракети було попередженням ворогам, які загрожували безпеці країни.
Теги:
Новини
КНДР
Японія
США
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