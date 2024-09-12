КНДР запустила кілька балістичних ракет в море між Японією та Південною Кореєю
Військові Південної Кореї зафіксували, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря між країною та Японією
Про це повідомляє АР.
Зазначається, що КНДР здійснила пуск ракет після заяви лідера Кім Че Ина, який пообіцяв привести ядерні сили країни в повну готовність до битви з конкурентами.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив ракети, запущені зі столиці Північної Кореї, які пролетіли 360 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією.
Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив офіційним особам забезпечити безпеку кораблів і літаків.
Натомість у Південній Кореї припускають, що ракети були розроблені для ураження цілей в країні. Військові вважають це провокацією, яка становить серйозну загрозу миру на Корейському півострові.
-
Напередодні Кім Чен Ин відвідав випробування модернізованої системи реактивних установок калібру 240 мм.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.94
- Актуальне
- Важливе