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Головна Світ КНДР запустила кілька балістичних ракет в море між Японією та Південною Кореєю

КНДР запустила кілька балістичних ракет в море між Японією та Південною Кореєю

Катерина Єсікова
12 вересня, 2024 четвер
06:27
Світ

Військові Південної Кореї зафіксували, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря між країною та Японією

Зміст

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що КНДР здійснила пуск ракет після заяви лідера Кім Че Ина, який пообіцяв привести ядерні сили країни в повну готовність до битви з конкурентами.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив ракети, запущені зі столиці Північної Кореї, які пролетіли 360 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив офіційним особам забезпечити безпеку кораблів і літаків. 

Натомість у Південній Кореї припускають, що ракети були розроблені для ураження цілей в країні. Військові вважають це провокацією, яка становить серйозну загрозу миру на Корейському півострові.

  • Напередодні Кім Чен Ин відвідав випробування модернізованої системи реактивних установок калібру 240 мм.

Теги:
КНДР
Японія
Південна Корея
Кім Чен Ин
Військові новини
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