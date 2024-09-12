КНДР запустила кілька балістичних ракет в море між Японією та Південною Кореєю

Про це повідомляє АР.

Зазначається, що КНДР здійснила пуск ракет після заяви лідера Кім Че Ина, який пообіцяв привести ядерні сили країни в повну готовність до битви з конкурентами.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що виявив ракети, запущені зі столиці Північної Кореї, які пролетіли 360 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив офіційним особам забезпечити безпеку кораблів і літаків.

Натомість у Південній Кореї припускають, що ракети були розроблені для ураження цілей в країні. Військові вважають це провокацією, яка становить серйозну загрозу миру на Корейському півострові.