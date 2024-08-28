За присутністю Кім Чен Ина: Північна Корея провела випробування модернізованої системи реактивних установок

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє північнокорейське агентство KCNA, система "довела свою перевагу в мобільності та концентрації удару" під час тестування.

Раніше цього тижня Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нових "дронів-самогубців" і закликав дослідників розробити штучний інтелект для безпілотних транспортних засобів. Зокрема, таких як підводні дрони-смертники, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових ударних БПЛА.