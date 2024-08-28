За присутністю Кім Чен Ина: Північна Корея провела випробування модернізованої системи реактивних установок
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування модернізованої системи реактивних установок калібру 240 мм
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляє північнокорейське агентство KCNA, система "довела свою перевагу в мобільності та концентрації удару" під час тестування.
Раніше цього тижня Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями нових "дронів-самогубців" і закликав дослідників розробити штучний інтелект для безпілотних транспортних засобів. Зокрема, таких як підводні дрони-смертники, а також стратегічних розвідувальних і багатоцільових ударних БПЛА.
- Північна Корея пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів у разі війни, якщо лідер Кім Чен Ин віддасть відповідний наказ.
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