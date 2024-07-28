КНДР пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів
Північна Корея пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів у разі війни, якщо лідер Кім Чен Ин віддасть відповідний наказ
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що високопоставлені військові чиновники, зокрема полковник армії Рі Ун Рьон і капітан ВМС Ю Кьонг Сонг, виступили на святкуванні 71-ї річниці перемир'я в Корейській війні. Також там був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.
Так, військові посадовці КНДР звинуватили США у "провокаціях щодо ядерної війни", а також пообіцяли посилити військову ефективність, щоб в будь-який час і без зволікань влаштувати "переважну атаку на ворога і повністю знищити його, як тільки шановний верховний головнокомандувач Кім Чен Ин віддає наказ".
- Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв працювати "над подальшим розширенням співпраці" з Північною Кореєю.
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