КНДР пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що високопоставлені військові чиновники, зокрема полковник армії Рі Ун Рьон і капітан ВМС Ю Кьонг Сонг, виступили на святкуванні 71-ї річниці перемир'я в Корейській війні. Також там був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин.

Так, військові посадовці КНДР звинуватили США у "провокаціях щодо ядерної війни", а також пообіцяли посилити військову ефективність, щоб в будь-який час і без зволікань влаштувати "переважну атаку на ворога і повністю знищити його, як тільки шановний верховний головнокомандувач Кім Чен Ин віддає наказ".