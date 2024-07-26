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У КНДР повідомили, що Лукашенко пообіцяв працювати "над подальшим розширенням співпраці" держав

Дар'я Куркіна
26 липня, 2024 п'ятниця
18:21
Світ Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв працювати "над подальшим розширенням співпраці" з Північною Кореєю

Зміст

Про це він написав у листі до лідера КНДР Кім Чен Ина, передає Reuters.

"Запевняю, що буду працювати над подальшим розширенням співпраці з КНДР, наповненням її новим змістом, спільними програмами, які принесуть взаємну вигоду для підвищення добробуту народів наших країн", - йдеться у заяві Лукашенка.

Інфромаційне агентство нагадує, що білоруський міністр закордонних справ Максим Риженко цього тижня відвідав Північну Корею, де зустрівся із високопосадовцями країни, а також колегою Чхве Сон Хуей. Тоді очільниця північнокорейського МЗС наголосила на "всебічному зміцненні відносин" РФ і КНДР для "відкриття нової ери".

  • 17 квітня стало відомо про візит до столиці Північної Кореї Пхеньяна заступника міністра закордонних справ Білорусі Євгена Шестакова.

Теги:
Білорусь
КНДР
Олександр Лукашенко
МЗС
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