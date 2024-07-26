У КНДР повідомили, що Лукашенко пообіцяв працювати "над подальшим розширенням співпраці" держав
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв працювати "над подальшим розширенням співпраці" з Північною Кореєю
Про це він написав у листі до лідера КНДР Кім Чен Ина, передає Reuters.
"Запевняю, що буду працювати над подальшим розширенням співпраці з КНДР, наповненням її новим змістом, спільними програмами, які принесуть взаємну вигоду для підвищення добробуту народів наших країн", - йдеться у заяві Лукашенка.
Інфромаційне агентство нагадує, що білоруський міністр закордонних справ Максим Риженко цього тижня відвідав Північну Корею, де зустрівся із високопосадовцями країни, а також колегою Чхве Сон Хуей. Тоді очільниця північнокорейського МЗС наголосила на "всебічному зміцненні відносин" РФ і КНДР для "відкриття нової ери".
- 17 квітня стало відомо про візит до столиці Північної Кореї Пхеньяна заступника міністра закордонних справ Білорусі Євгена Шестакова.
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