До КНДР прибув заступник очільника МЗС Білорусі Шестаков

Про це інформує Yonhap з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.

Зазначається, що центральне інформагентство КНДР не повідомило жодних подробиць про візит Шестакова, зокрема його мету і програму перебування у Пхеньяні.

Водночас Yonhap підкреслює, що ця поїздка відбувається на тлі поглиблення співпраці Північної Кореї з Росією, тому може мати на меті як посилення двосторонніх зв’язків, так і зміцнення взаємодії між трьома країнами.