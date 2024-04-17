До КНДР прибув заступник очільника МЗС Білорусі Шестаков
У середу, 17 квітня, до столиці Північної Кореї Пхеньяна з робочим візитом прибув заступник міністра закордонних справ Білорусі Євген Шестаков
Про це інформує Yonhap з посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї.
Зазначається, що центральне інформагентство КНДР не повідомило жодних подробиць про візит Шестакова, зокрема його мету і програму перебування у Пхеньяні.
Водночас Yonhap підкреслює, що ця поїздка відбувається на тлі поглиблення співпраці Північної Кореї з Росією, тому може мати на меті як посилення двосторонніх зв’язків, так і зміцнення взаємодії між трьома країнами.
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