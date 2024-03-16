Буданов: армія Путіна тримається на постачанні з КНДР, це проблема
Окупанти здатні підтримувати нинішній високий щоденний темп використання боєприпасів виключно за рахунок надходжень з Північної Кореї
З такою заявою ввечері у суботу, 16 березня 2024 року, в етері телеканалу "Ми - Україна" виступив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
"Зараз основний віськовий союзник Російської Федерації - це Північна Корея, яка постачає для них величезні обсяги озброєння. Це для них критично важливо. Без цього воювати їм буде дуже важко", - зазначив Буданов.
"Критично важко - я скажу вам так", - наголосив очільник української воєнної розвідки.
При цьому, як він заявив, домопомога від Білорусі, Ірану та Куби йде "обмеженим обсягом" та "обмеженою номенклатурою".
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"Робиться це абсолютно свідомо урядами цих країн. Так, вони підтримують Російську Федерацію, але до кінця з розуму вони не зійшли", - пояснив Кирило Буданов.
До того ж, коло військових постачальників РФ розширити "не реально", додав начальник ГУР.
"Росія намагалася працювати з Африкою, з певними країнами Азії, навіть Латинськоюї Америки. Але, зрештою, що вони можуть там взяти? Розумієте, той обсяг номенклатури озброєнь, боєприпасів та, навіть, людського воїнського ресурсу - він є у досить обмеженого кола країн. До прикладу: почали вони різко відновлювати військову співпрацю з Кубою, забрали трошки запчастин звідти до авіації, набрали цивільне населення, яке в Російській Федерації взяли на контракт. Ну, що з того? Це не серйозно", - сказав Буданов.
"Північна Корея - це реальна проблема", - підсумував начальник ГУР.
- 27 лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомив, що Росія отримала від КНДР близько 6,7 тис. контейнерів: цього достатньо, аби розмістити близько 3 млн артилерійських снарядів.
- Окрім того, від початку повномасштабного вторгнення українською прокуратурою зафіксовано близько 50 випадків, коли Росія застосовувала північнокорейські ракети для ударів по Україні.
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