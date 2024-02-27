У Південній Кореї оцінили кількість боєприпасів, які КНДР відправила РФ у 6,7 тис. контейнерів

Про це пише Yonhap.

Очільник оборонного південнокорейського відомства зазначив, що Північна Корея продовжує постачати артилерійські боєприпаси Росії, тому заводи КНДР працюють на повну потужність.

"У той час як збройові заводи Північної Кореї працюють на 30% через нестачу сировини та електроенергії, деякі заводи працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю та снаряди для Росії", - сказав Шин.

За його словами, після домовленостей у вересні КНДР відправила РФ близько 6,7 тис. контейнерів, які можуть вмістити близько 3 млн артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 тис. снарядів калібру 122 мм.

Натомість Росія постачає Північній Кореї продовольство, інші предмети першої необхідності, сировину та запчастини, які використовують у виробництві зброї.

"Схоже, що на їжу припадає найбільша частка (постачання з Росії, - ред.), що, як вважають, стабілізувало ціни на харчування в Північній Кореї", - додав міністр.

14 лютого повідомлялось, що у ЄС пропонують санкції проти КНДР за постачання ракет до РФ.



