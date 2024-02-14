В ЄС пропонують санкції проти КНДР за постачання ракет до РФ, - Bloomberg
Європейський Союз може запровадити санкції проти Північної Кореї, оскільки вона надає Росії ракети, які використовуються для обстрілів України
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідно до документів, з якими ознайомилося інформаційне агентство, в Європейському Союзі пропонують включити до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та Генеральне ракетне бюро країни - орган уряду, який контролює національну програму балістичних ракет.
Також перелік може охопити десятки осіб та організацій, які виробляють та закуповують зброю. Водночас до нього можуть увійти компоненти й машини, необхідні для її створення.
"Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими Збройними силами", - йдеться в документі.
Зазначено, що КНДР поставила РФ сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Зокрема завдяки цьому Москва наростила значно більше виробництво боєприпасів, ніж Україні постачають її союзники.
- 8 лютого стало відомо, що у ЄС планують включити до 13-го пакету санкцій проти Росії компанії, які забезпечували транспортування та логістику боєприпасів з Північної Кореї до РФ.
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