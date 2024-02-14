В ЄС пропонують санкції проти КНДР за постачання ракет до РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до документів, з якими ознайомилося інформаційне агентство, в Європейському Союзі пропонують включити до санкційного списку міністра оборони Північної Кореї та Генеральне ракетне бюро країни - орган уряду, який контролює національну програму балістичних ракет.

Також перелік може охопити десятки осіб та організацій, які виробляють та закуповують зброю. Водночас до нього можуть увійти компоненти й машини, необхідні для її створення.

"Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими Збройними силами", - йдеться в документі.

Зазначено, що КНДР поставила РФ сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Зокрема завдяки цьому Москва наростила значно більше виробництво боєприпасів, ніж Україні постачають її союзники.