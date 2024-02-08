У новий санкційний пакет ЄС можуть потрапити компанії, що поставляють боєприпаси з КНДР до РФ, - Bloomberg
У Європейському Союзі планують включити до 13-го пакету санкцій проти Росії компанії, які забезпечували транспортування та логістику боєприпасів з Північної Кореї до РФ
Про це повідомляє Bloomberg.
"Пропозиції, які потребують підтримки всіх держав-членів (ЄС, – ред.), перш ніж їх ухвалять, також стосуватимуться судноплавних компаній, що забезпечують транспортування та логістику доставки боєприпасів із Північної Кореї до Росії. Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів", – йдеться в матеріалі.
Також у ЄС пропонують запровадити санкції проти близько 55 компаній та понад 60 осіб у рамках нового пакету. Зазначено, що обмеження стосуватимуться окремих осіб та фірм, які виготовляють зброю та постачають електроніку й ключові технології, що використовують оборонні компанії РФ.
Водночас у Bloomberg зауважили, що 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде обмеженим. Однак група країн-членів закликає блок додати нові економічні обмеження.
- 7 лютого повідомлялося, що ЄС 24 лютого планує ввести санкції проти низки білоруських і російських військових, які воюють в Україні, а також проти викрадачів українських дітей та іноземних фірм, які допомагають РФ обходити обмеження.
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