На другу річницю війни ЄС запровадить санкції проти деяких військових РФ і Білорусі та причетних до викрадень українських дітей, - ЗМІ

Про це повідомляє EUobserver з посиланням на дипломатів ЄС.

"Чорний список" міститиме кілька десятків білоруських і російських військових, які ведуть війну проти України, а також росіян, причетних до викрадень українських дітей, повідомили кілька дипломатів ЄС 6 лютого.

У нових обмеженнях також згадуються кілька компаній поза ЄС, які допомагають Росії отримати заборонені компоненти зброї.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Європарламенту, що санкційний список буде введений у дію у "символічний день 24 лютого", коли РФ розпочала широкомасшабне вторгнення в Україну.

"Пане Путін — ви зробили помилку", — сказала вона.

Посольства ЄС у Брюсселі почнуть переговори за списком у четвер, 8 лютого.