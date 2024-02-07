На другу річницю війни ЄС запровадить санкції проти деяких військових РФ і Білорусі та причетних до викрадень українських дітей, - ЗМІ
ЄС 24 лютого планує ввести санкції проти низки білоруських і російських військових, які воюють в Україні, а також проти викрадачів українських дітей та іноземних фірм, які допомагають РФ обходити обмеження
Про це повідомляє EUobserver з посиланням на дипломатів ЄС.
"Чорний список" міститиме кілька десятків білоруських і російських військових, які ведуть війну проти України, а також росіян, причетних до викрадень українських дітей, повідомили кілька дипломатів ЄС 6 лютого.
У нових обмеженнях також згадуються кілька компаній поза ЄС, які допомагають Росії отримати заборонені компоненти зброї.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Європарламенту, що санкційний список буде введений у дію у "символічний день 24 лютого", коли РФ розпочала широкомасшабне вторгнення в Україну.
"Пане Путін — ви зробили помилку", — сказала вона.
Посольства ЄС у Брюсселі почнуть переговори за списком у четвер, 8 лютого.
- У наступному 13-му пакеті санкцій проти РФ Європейська комісія не додасть нових заборон на імпорт російських товарів, аби встигнути ухвалити його до другої річниці вторгнення в Україну. Боррель заявив, що нові санкції будуть також для іноземних фірм, які допомагають РФ обходити санкції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.37
- Актуальне
- Важливе