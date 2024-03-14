Росіяни випустили по Україні близько 50 ракет виробництва КНДР, - прокурор

Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, повідомляє Укрінформ.

"У нашому регіоні офіційно зафіксовано один випадок застосування Російською Федерацією північнокорейської ракети KN-23, або Hwasong 11 їх ще називають. Ми отримали відповідні висновки і національних, і міжнародних експертів, які підтвердили, що 2 січня така ракета влучила поблизу будинку №1 на пр.Незалежності. Крім того, в нас є ще два випадки, де наші військові спеціалісти кажуть про застосування таких ракет, зокрема 7 лютого по Слобідському району", - сказав прокурор.

Також Фільчаков додав, що зараз очікуються результати експертизи, яка дозволить підтвердити інформацію щодо атаки Росії 7 лютого.

"Загалом на території України зафіксовано близько 50 випадків, коли РФ застосувала північнокорейські ракети", - акцентував він.

Очільник Харківської обласної прокуратури розповів, що ворог бив ракетами виробництва КНДР по 6 регіонах України.

"Вони низької якості, метал дуже низької якості. Ракета має недосконалу систему управління. Дальність польоту становить близько 700 км, набагато більше, ніж у "Іскандера" (250 км). Є багато випадків, коли ця ракета вибухає в повітрі", - зауважив Фільчаков.