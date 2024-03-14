Росіяни випустили по Україні близько 50 ракет виробництва КНДР, - прокурор
Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано близько 50 випадків, коли Росія застосовувала північнокорейські ракети для ударів по Україні
Про це заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, повідомляє Укрінформ.
"У нашому регіоні офіційно зафіксовано один випадок застосування Російською Федерацією північнокорейської ракети KN-23, або Hwasong 11 їх ще називають. Ми отримали відповідні висновки і національних, і міжнародних експертів, які підтвердили, що 2 січня така ракета влучила поблизу будинку №1 на пр.Незалежності. Крім того, в нас є ще два випадки, де наші військові спеціалісти кажуть про застосування таких ракет, зокрема 7 лютого по Слобідському району", - сказав прокурор.
Також Фільчаков додав, що зараз очікуються результати експертизи, яка дозволить підтвердити інформацію щодо атаки Росії 7 лютого.
"Загалом на території України зафіксовано близько 50 випадків, коли РФ застосувала північнокорейські ракети", - акцентував він.
Очільник Харківської обласної прокуратури розповів, що ворог бив ракетами виробництва КНДР по 6 регіонах України.
"Вони низької якості, метал дуже низької якості. Ракета має недосконалу систему управління. Дальність польоту становить близько 700 км, набагато більше, ніж у "Іскандера" (250 км). Є багато випадків, коли ця ракета вибухає в повітрі", - зауважив Фільчаков.
- 16 лютого генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що Росія під час обстрілів території України використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва.
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