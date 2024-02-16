Щонайменше 24 балістичні ракети виробництва КНДР РФ використала для обстрілів України, - генпрокурор

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі щонайменше 24 балістичні ракети, ймовірно, вироблені в Північній Кореї, були використані під час російських ракетних атак на території України. Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення", - розповів він.

Костін зазначив, що 7 лютого цього року ворог здійснив найбільш масовану ракетну атаку цим типом ракет, додавши, що однією ракетою атакували Київ, а Павлоград і Харков атакували по дві. Влучення по цілях не зафіксовано.

Він розповів, що найбільші жертви серед цивільного населення спричинив удар балістичною ракетою 2 січня 2024 року по Харкову: тоді загинули троє людей і 64 були поранені.

Водночас інформацію про походження ракет підтверджують дані Центрального дослідницького інституту озброєння Міністерства оборони України та Міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора.

"Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження", - зауважив Костін.

Відповідно до попереднього аналізу, ракети мають фугасні бойові частини, потужність яких становить 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Комбінована бойова частина також могла використовуватися. Водночас встановлена максимальна дальність пуску ракет - до 650 км.

"За попередніми даними, ударів було завдано з території Воронезької області в Росії", - додав генпрокурор.

Проте він зауважив, що точність балістичних ракет КНДР змушує замислитись.

"Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому "Канатове". Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної - до кількох кілометрів і більше - або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові", - сказав Костін.