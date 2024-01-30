Буданов розповів, про що Путін домовлятиметься в КНДР

Про це Кирило Буданов повідомив в етері телемарафону.

За інформацією начальника ГУР України, президент РФ Володимир Путін їде в КНДР, де насамперед буде домовлятися про збільшення обсягів постачання зброї та поглиблення відносин. Зокрема, співпраці щодо ракетних технологій.

"РФ думає, що передати певні ракетні технології КНДР - це нормально. Це їхнє бачення. КНДР за ці технології буде робити дуже багато. Людський ресурс там серйозний, оборонні можливості, на жаль, непорівнянні з РФ. Вони можуть працювати і працюють набагато ефективніше і більше, ніж росіяни. Тому збільшення постачання, насамперед артилерійського озброєння, точно буде", - заявив Кирило Буданов.

За словами Буданова, росіяни застосовують боєприпаси КНДР ще з 2023 року.