Буданов розповів, про що Путін домовлятиметься в КНДР
РФ має намір домовитися з КНДР про збільшення обсягів постачань зброї, найбільша потреба - в боєприпасах
Про це Кирило Буданов повідомив в етері телемарафону.
За інформацією начальника ГУР України, президент РФ Володимир Путін їде в КНДР, де насамперед буде домовлятися про збільшення обсягів постачання зброї та поглиблення відносин. Зокрема, співпраці щодо ракетних технологій.
"РФ думає, що передати певні ракетні технології КНДР - це нормально. Це їхнє бачення. КНДР за ці технології буде робити дуже багато. Людський ресурс там серйозний, оборонні можливості, на жаль, непорівнянні з РФ. Вони можуть працювати і працюють набагато ефективніше і більше, ніж росіяни. Тому збільшення постачання, насамперед артилерійського озброєння, точно буде", - заявив Кирило Буданов.
За словами Буданова, росіяни застосовують боєприпаси КНДР ще з 2023 року.
- У вівторок, 30 січня, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілися з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.
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