Обговорювали "цікаві ідеї": Буданов зустрівся з послом Японії в Україні Кунінорі
У вівторок, 30 січня, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілися з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі
Про це інформує пресцентр ГУР у телеграм.
"Японія - один із найбільш надійних та послідовних партнерів нашої держави у боротьбі з терористичною Москвою", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що представники української розвідки та МЗС обговорили з послом Японії зміцнення співпраці країн на тлі російської агресії.
"Продовжуємо діалог, ділимось досвідом, обговорюємо цікаві ідеї, зміцнюємо партнерство заради руху до справедливого світу та звільнення усіх наших земель від російських окупантів", - наголосили у ГУР.
- Напередодні, 7 січня, з неанонсованим візитом до Києва прибула міністерка закордонних справ Йоко Камікава. Під час зустрічі з очільником МЗС України Дмитром Кулебою вона заявила, що Японія внесе 37 млн доларів до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.
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