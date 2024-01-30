Обговорювали "цікаві ідеї": Буданов зустрівся з послом Японії в Україні Кунінорі

Про це інформує пресцентр ГУР у телеграм.



"Японія - один із найбільш надійних та послідовних партнерів нашої держави у боротьбі з терористичною Москвою", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що представники української розвідки та МЗС обговорили з послом Японії зміцнення співпраці країн на тлі російської агресії.

"Продовжуємо діалог, ділимось досвідом, обговорюємо цікаві ідеї, зміцнюємо партнерство заради руху до справедливого світу та звільнення усіх наших земель від російських окупантів", - наголосили у ГУР.