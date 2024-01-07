До України прибула очільниця МЗС Японії Йоко Камікава

Про це повідомило посольство Японії в Україні.

Там зазначили, що це перший закордонний візит Камікави у 2024 році.

Фото: Посольство Японії в Україні

Як пише видання Kyodo News, японська міністерка планує провести переговори з урядовцями, включаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. У МЗС Японії повідомили, що Камікава планує пообіцяти продовжувати підтримку її країни на тлі війни з Росією.

"Під час свого візиту вона наголошуватиме на важливості підтримання міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, з точки зору недопущення будь-яких спроб силою змінити статус-кво", - повідомляє японське міністерство.

Йоко Камікава вперше відвідує Україну з моменту вступу на цю посаду у вересні. Її візит відбувається напередодні конференції, яку Україна та Японія проведуть у Токіо 19 лютого, і метою якої є обговорення відновлення України від наслідків війни.