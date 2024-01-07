До України прибула очільниця МЗС Японії Йоко Камікава
Уранці неділі, 7 січня, з неанонсованим візитом до української столиці прибула міністерка закордонних справ Йоко Камікава
Про це повідомило посольство Японії в Україні.
Там зазначили, що це перший закордонний візит Камікави у 2024 році.
Фото: Посольство Японії в Україні
Як пише видання Kyodo News, японська міністерка планує провести переговори з урядовцями, включаючи міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. У МЗС Японії повідомили, що Камікава планує пообіцяти продовжувати підтримку її країни на тлі війни з Росією.
"Під час свого візиту вона наголошуватиме на важливості підтримання міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, з точки зору недопущення будь-яких спроб силою змінити статус-кво", - повідомляє японське міністерство.
Йоко Камікава вперше відвідує Україну з моменту вступу на цю посаду у вересні. Її візит відбувається напередодні конференції, яку Україна та Японія проведуть у Токіо 19 лютого, і метою якої є обговорення відновлення України від наслідків війни.
- Нагадаємо, попередник Камікава Йосімаса Хаясі відвідував Київ у вересні 2023 року. Тоді він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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