В Україну прибув голова МЗС Японії Хаяші Йошімаса
У суботу, 9 вересня, з неоголошеним візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит до України після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року
Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.
У повідомленні МЗС Японії зазначається, що міністр проведе зустріч з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою та розповість про плани Японії організувати конференцію щодо економічного відновлення України.
Разом з міністром мають приїхати японські бізнесмени, у тому числі Хіроші Мікітані - засновник та генеральний директор Rakuten Group (4755.T), які теж зможуть запропонувати ідеї реконструкції України.
- Напередодні міністерство закордонних справ Японії рішуче засудило проведення незаконних псевдовиборів до місцевих парламентів на тимчасово окупованих територіях України.
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