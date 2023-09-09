В Україну прибув голова МЗС Японії Хаяші Йошімаса

Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.

У повідомленні МЗС Японії зазначається, що міністр проведе зустріч з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою та розповість про плани Японії організувати конференцію щодо економічного відновлення України.

Разом з міністром мають приїхати японські бізнесмени, у тому числі Хіроші Мікітані - засновник та генеральний директор Rakuten Group (4755.T), які теж зможуть запропонувати ідеї реконструкції України.