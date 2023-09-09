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В Україну прибув голова МЗС Японії Хаяші Йошімаса

9 вересня, 2023 субота
10:16
Світ Хаяші Йошімаса

У суботу, 9 вересня, з неоголошеним візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса. Це його перший візит до України після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року

Про це повідомила пресслужба посольства Японії в Україні.

У повідомленні МЗС Японії зазначається, що міністр проведе зустріч з очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулебою та розповість про плани Японії організувати конференцію щодо економічного відновлення України.

Разом з міністром мають приїхати японські бізнесмени,  у тому числі Хіроші Мікітані - засновник та генеральний директор Rakuten Group (4755.T), які теж зможуть запропонувати ідеї реконструкції України.

  • Напередодні міністерство закордонних справ Японії рішуче засудило проведення незаконних псевдовиборів до місцевих парламентів на тимчасово окупованих територіях України.

Україна
Японія
Дмитро Кулеба
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