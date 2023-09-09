Японія засудила російські "вибори до місцевих парламентів" на окупованих територіях

Про це йдеться на сайті МЗС Японії.

"Анексія" Росією цих територій до її власної території порушує суверенітет і територіальну цілісність України, є явним порушенням міжнародного права та суперечить відповідним резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, а тому не може бути визнана та рішуче засуджена", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вторгнення РФ в Україну є "образою основи міжнародного порядку", і Японія ніколи не потерпить будь-яких спроб силою змінити статус-кво в односторонньому порядку.

"Ми продовжуємо настійно закликати Росію негайно припинити вторгнення та вивести свої війська з території України. Для якнайшвидшого досягнення справедливого та тривалого миру в Україні Японія тісно співпрацюватиме з міжнародним співтовариством, включаючи G7, для впровадження жорстких санкцій проти Росії та рішучої підтримки України", - додали в міністерстві.

Що відомо про "вибори" на ТОТ

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на ТОТ підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Вже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них було розпочато набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

Британська розвідка спрогнозувала результати "виборів" на ТОТ України: найбільше голосів, ймовірно, набере партія "Єдина Росія".

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже намалювала 15% явки місцевого населення на "вибори".

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

Натомість постійний представник ЄС при ООН Олаф Ског заявив, що політичне керівництво РФ та всі причетні до організації псевдовиборів на окупованих територіях України особи будуть притягнуті до відповідальності.