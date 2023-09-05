Серед кандидатів на псевдовиборах на ТОТ є російські військові, які вбивали й катували українців, - Лубінець

Про це він написав у Телеграм.

За словами омбудсмена, окупанти вже розпочали проводити псевдовибори до окупаційних органів влади на ТОТ у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях під дулами автоматів.

Терористи називають ці спроби "достроковим голосуванням" задля "турботи про безпеку громадян". Однак, за словами Лубінця, насправді "турбота" і "безпека" агресора – це примус, який лише переслідує злочинні мотиви.

"Адже задля того, щоб змусити громадян України голосувати, окупанти забирають у них навіть документи! За даними медіа, серед кандидатів до представницьких органів є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, вбивали й катували людей", - наголосив уповноважений ВР з прав людини.

Він зазначив, що росіяни, як і раніше, мають на меті спроби нібито законно інтегрувати українські території до Росії. Проте насправді будь-які схожі дії, спрямовані на організацію та проведення "виборів" на території суверенної та незалежної України, – нелегітимні.

Лубінець додав, що результати псевдовиборів не можуть мати жодної юридичної сили, а отже – не будуть визнані міжнародною спільнотою.

"Окрім цього, незаконне утворення будь-яких органів влади РФ на ТОТ України, зокрема і шляхом проведення фейкових “виборів”, по-перше, суперечить загальновизнаним нормам міжнародного права та Конституції України. А, по-друге, ставить під загрозу життя і здоров’я людей на тимчасово окупованих територіях, оскільки РФ веде там систематичний терор цивільного населення: погрози, знущання, катування, насильницькі викрадення", - наголосив омбусмен.

Лубінець звернувся до міжнародної спільноти з закликом засудити незаконні спроби окупаційної влади здійснити псевдовибори на тимчасово окупованих українських територіях та не визнавати їхніх результатів.

Також він закликав мешканців ТОТ утриматися від участі у будь-яких заходах, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.

Що відомо про псевдовибори на ТОТ

31 серпня російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України.

29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".

Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені.

Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Речник Європейської комісії Петер Стано оприлюднив заяву зі засудженням проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України.

За допомогою БПЛА Сили оборони поширили над тимчасово окупованими територіями листівки з закликом ігнорувати псевдовибори окупантів, які 8 вересня мають офіційно розпочатись в дільницях.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив із РФ.