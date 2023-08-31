Росіяни почали проводити "вибори" на тимчасово окупованих територіях України, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей рашисти до 8 вересня будуть проводити так зване дострокове голосування. Тобто, "вибори" за місцем проживання.

Натомість на окупованих територіях Луганської та Херсонської областей "дострокове голосування" почнеться 2 вересня.

"З 8 по 10 вересня "вибори" вже будуть на дільницях. Така розтягнута схема необхідна росіянам аби приховати явку та відсутність інтересу місцевих до "волевиявлення". Вже 8 вересня росіяни планують завезти масовку з псевдостудентських друзів, а також з гастролерів з РФ для фіксації явки на кількох обраних дільницях", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, наразі "члени виборчої комісії" у присутності російських солдатів обходять помешкання українців аби виявити охочих "голосувати".