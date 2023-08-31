Росіяни почали проводити "вибори" на тимчасово окупованих територіях України, - ЦНС
З четверга, 31 серпня, російські загарбники почали проводити так звані вибори до псевдомісцевих рад та "законодавчих органів" на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей рашисти до 8 вересня будуть проводити так зване дострокове голосування. Тобто, "вибори" за місцем проживання.
Натомість на окупованих територіях Луганської та Херсонської областей "дострокове голосування" почнеться 2 вересня.
"З 8 по 10 вересня "вибори" вже будуть на дільницях. Така розтягнута схема необхідна росіянам аби приховати явку та відсутність інтересу місцевих до "волевиявлення". Вже 8 вересня росіяни планують завезти масовку з псевдостудентських друзів, а також з гастролерів з РФ для фіксації явки на кількох обраних дільницях", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦНС, наразі "члени виборчої комісії" у присутності російських солдатів обходять помешкання українців аби виявити охочих "голосувати".
- 29 серпня українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії".
- Також Служба безпеки України поцілила дронами по колаборантах, які зібралися проводити на тимчасово окупованій частині Запорізької області псевдовибори. Є поранені.
- Крім цього, Служба безпеки ідентифікувала особи понад 3,5 тис. колаборантів та їхніх російських "кураторів", які беруть участь в організації незаконного голосування на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.
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