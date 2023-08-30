В окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий штаб "Єдиної Росії", - рух "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"29 серпня о 21:00 агент руху "АТЕШ" підірвав передвиборний штаб "Єдиної росії" в Новій Каховці за адресою вулиця Першотравнева 14", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було ліквідовано 3 військових РФ, які охороняли цей об'єкт.

Крім цього, унаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до псевдовиборів, призначених на 8-10 вересня.