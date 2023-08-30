В окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий штаб "Єдиної Росії", - рух "Атеш"
У вівторок, 29 серпня, українські партизани у тимчасово окупованій Новій Каховці знищили передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії"
Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".
"29 серпня о 21:00 агент руху "АТЕШ" підірвав передвиборний штаб "Єдиної росії" в Новій Каховці за адресою вулиця Першотравнева 14", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також було ліквідовано 3 військових РФ, які охороняли цей об'єкт.
Крім цього, унаслідок пожежі, що виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку окупанти завезли до псевдовиборів, призначених на 8-10 вересня.
- У середу, 30 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Попередньо, в місті працювала ППО. Також відомо, що загарбники підняли авіацію.
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