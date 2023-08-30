У Маріуполі чутно вибухи: окупанти підняли авіацію, працює ППО, - Андрющенко
У середу, 30 серпня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Попередньо, в місті працювала ППО. Також відомо, що загарбники підняли авіацію
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що роботу ворожої ППО було зафіксовано над Центральним та Кальміуським районами міста.
"Одночасно авіація окупантів пішла з напряму Ростова-на-Дону. Предбавовна на марші, рівень тривожності зростає", - додав Андрющенко.
- У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала у тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях..
- Вранці середи, 30 серпня, Росія звинуватила Україну в атаці двома безпілотниками по телевежі у Брянській області. Також там повідомили про вибух у будівлі управління слідчого комітету РФ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.6Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе