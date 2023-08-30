Росіяни заявили про вибух у будівлі управління Слідчого комітету та атаку дронів на телевежу в Брянську

Про це пише тг-канал Astra із посиланням на адміністрацію міста та губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

Зазначається, що близько 6 години ранку начебто стався вибух у будівлі "Слідче управління Слідчого комітету РФ по Брянській області". Як повідомляє адміністрація міста, там нібито вибиті вікна, постраждалих немає.

Натомість губернатор повідомив, що в Брянські області два дрони буцімто намагалися атакувати телевежу.

"Ще одну атаку українських терористів припинено силами ППО Міноборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Займання на місці збитих безпілотників ліквідовано", - написав він.