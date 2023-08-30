Росіяни заявили про вибух у будівлі управління Слідчого комітету та атаку дронів на телевежу в Брянську
Вранці середи, 30 серпня, Росія звинуватила Україну в атаці двома безпілотниками по телевежі у Брянській області. Також там повідомили про вибух у будівлі управління Слідчого комітету РФ
Про це пише тг-канал Astra із посиланням на адміністрацію міста та губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.
Зазначається, що близько 6 години ранку начебто стався вибух у будівлі "Слідче управління Слідчого комітету РФ по Брянській області". Як повідомляє адміністрація міста, там нібито вибиті вікна, постраждалих немає.
Натомість губернатор повідомив, що в Брянські області два дрони буцімто намагалися атакувати телевежу.
"Ще одну атаку українських терористів припинено силами ППО Міноборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Займання на місці збитих безпілотників ліквідовано", - написав він.
- У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала у тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях.
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