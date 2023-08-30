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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни заявили про вибух у будівлі управління Слідчого комітету та атаку дронів на телевежу в Брянську

30 серпня, 2023 середа
08:57
Війна з Росією безпілотник, дрон

Вранці середи, 30 серпня, Росія звинуватила Україну в атаці двома безпілотниками по телевежі у Брянській області. Також там повідомили про вибух у будівлі управління Слідчого комітету РФ

Про це пише тг-канал Astra із посиланням на адміністрацію міста та губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз.

Зазначається, що близько 6 години ранку начебто стався вибух у будівлі "Слідче управління Слідчого комітету РФ по Брянській області". Як повідомляє адміністрація міста, там нібито вибиті вікна, постраждалих немає.

Натомість губернатор повідомив, що в Брянські області два дрони буцімто намагалися атакувати телевежу. 

"Ще одну атаку українських терористів припинено силами ППО Міноборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Займання на місці збитих безпілотників ліквідовано", - написав він.

  • У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала у тимчасово окупованому Севастополі, Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях.

Росія
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