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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія звинуватила Україну в масштабній атаці безпілотників
Оновлено

Росія звинуватила Україну в масштабній атаці безпілотників

30 серпня, 2023 середа
03:16
Війна з Росією Брянська область

У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала в Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях

Про це повідомляє російське терористичне міноборони.

"Прєсєчена" спроба київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА по об'єктах на території РФ", - заявили терористи.

Засобами ППО нібито збито 3 українських БПЛА над територією Брянської області та ще один безпілотник над Орловською областю.

Згодом терористи заявили про роботу ППО в Калузькій та Рязанській областях.

  • Ввечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому.
Світ
Росія
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