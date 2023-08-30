Росія звинуватила Україну в масштабній атаці безпілотників
У ніч з 29 на 30 серпня російська ППО нібито спрацювала в Рязанській, Калузькій, Брянській та Орловській областях
Про це повідомляє російське терористичне міноборони.
"Прєсєчена" спроба київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА по об'єктах на території РФ", - заявили терористи.
Засобами ППО нібито збито 3 українських БПЛА над територією Брянської області та ще один безпілотник над Орловською областю.
Згодом терористи заявили про роботу ППО в Калузькій та Рязанській областях.
- Ввечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому.
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