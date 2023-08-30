Росія звинуватила Україну в масштабній атаці безпілотників

Про це повідомляє російське терористичне міноборони.

"Прєсєчена" спроба київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА по об'єктах на території РФ", - заявили терористи.

Засобами ППО нібито збито 3 українських БПЛА над територією Брянської області та ще один безпілотник над Орловською областю.

Згодом терористи заявили про роботу ППО в Калузькій та Рязанській областях.