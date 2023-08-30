Аеродром Пскова атакували дрони: в РФ заявили про пошкодження літаків Іл-76

Про вибухи у Пскові повідомляє Meduza.

Про вибухи стало відомо після 23:00 за київським часом. Місцеві наголошують, що помітно пожежу в районі аеродрому Пскова. Також повідомляли про звуки автоматних черг.

За інформацією Baza, Псков атакували щонайменше 10 невідомих БПЛА. При цьому, станом на 00:15, атака безпілотників продовжується.

Російське пропагандистське видання ТАСС пише, що у Пскові пошкоджено 4 літаки Іл-76 (важкий військово-транспортний літак - ред.).



Губернатор Михайло Ведерніков заявив про роботу ППО. "Міноборони в Псковському аеропорту відбиває атаку безпілотників. З початку інциденту особисто перебуваю на місці", - пише росіянин. Жертв нібито немає. Масштаб руйнувань уточнюється.

Де розташований Псков

Російське місто Псков розташований у 100 км від Естонії та Латвії. До території України не менше ніж 700 км.