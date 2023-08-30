Аеродром Пскова атакували дрони: в РФ заявили про пошкодження літаків Іл-76
Ввечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому
Про вибухи у Пскові повідомляє Meduza.
Про вибухи стало відомо після 23:00 за київським часом. Місцеві наголошують, що помітно пожежу в районі аеродрому Пскова. Також повідомляли про звуки автоматних черг.
За інформацією Baza, Псков атакували щонайменше 10 невідомих БПЛА. При цьому, станом на 00:15, атака безпілотників продовжується.
Де розташований Псков
- 29 серпня у Геленджику розпочалась масштабна лісова пожежа. Влада закликала місцевих жителів допомогти її згасити. Вогонь вирує на площі понад 5 гектарів.
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