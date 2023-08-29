У РФ поблизу Геленджика вирує масштабна лісова пожежа
У Геленджику велика лісова пожежа. Влада закликала місцевих жителів допомогти її згасити. Вогонь вирує на площі понад 5 гектарів
Про це йдеться в телеграм-каналі адміністрації міста.
"Якщо у вас є ранцеві та лісові вогнегасники та бажаєте допомогти пожежникам у боротьбі з лісовою пожежею на Маркотхському хребті, то… приєднуйтесь до гасіння пожежі", — повідомляє телеграм-каналі адміністрації міста-курорту в Краснодарському краї.
В адміністрації наголосили, що необхідна допомога лише екіпірованих людей, бажано — тих, хто має досвід гасіння пожежі.
Інтерфакс зазначив, що в Геленджику за добу сталися відразу три лісові пожежі. Рятувальникам вдалося повністю ліквідувати два загоряння.
Площа третьої пожежі становить п'ять гектарів, у її гасінні беруть участь 195 осіб та 31 одиниця техніки.
Вдень до гасіння залучали вертоліт, але вночі він працювати не може. Боротьбу із вогнем ускладнює сильний вітер.
У курортному Геленджику розташований розкішний "палац" російського диктатора Володимира Путіна. Його площа складає 17691 кв. м. Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального заявляв, що на будівництві маєтку витратили понад 1,3 млрд доларів. За даними ЗМІ, на території "палацу" диктатора є церква, винний льох, казино, бари, дендропарк і навіть ковзанка для хокейних ігор.
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