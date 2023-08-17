Лісові пожежі на Гаваях: кількість загиблих зросла до 111, понад тисячу людей шукають
Внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаваях загинуло вже 111 людей, серед них є діти. Ще понад тисяча - вважаються зниклими безвісти
Про це інформує CNN.
Зазначається, що пошукові групи обшукали вже 38% території, яка постраждала від пожеж. До пошуків у зоні лиха залучили 40 кінологів з 15 штатів. Вони наразі зафіксували смерть 111 людей, серед них є діти. Проте ще понад тисяча людей залишаються зниклими безвісти.
За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна ідентифікація тіл загиблих ускладнюється через те, що останки людей не впізнаються, відбитки пальців майже не збереглися. Влада попросила родичів зниклих безвісти надати зразки ДНК, аби ідентифікувати тіла за допомогою генетичної експертизи.
- На одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярному серед туристів, вирують масштабні лісові пожежі, найбільше постраждало історичне місто Лахайна. За словами офіційних осіб округу, в Лахайні постраждало понад 270 будівель, сотні сімей евакуювали. Окрім знищених будинків і підприємств, пошкоджено історичні та культурні об’єкти міста.
- Станом на 13 серпня було відомо про 89 загиблих. Таким чином це стихійне лихо стало найбільшим за кількістю жертв у США за більш ніж століття.
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