Про це інформує CNN.

Зазначається, що пошукові групи обшукали вже 38% території, яка постраждала від пожеж. До пошуків у зоні лиха залучили 40 кінологів з 15 штатів. Вони наразі зафіксували смерть 111 людей, серед них є діти. Проте ще понад тисяча людей залишаються зниклими безвісти.

За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна ідентифікація тіл загиблих ускладнюється через те, що останки людей не впізнаються, відбитки пальців майже не збереглися. Влада попросила родичів зниклих безвісти надати зразки ДНК, аби ідентифікувати тіла за допомогою генетичної експертизи.