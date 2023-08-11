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На Гаваях вирують масштабні лісові пожежі: загинули щонайменше 53 людини

11 серпня, 2023 п'ятниця
05:30
Світ лісові пожежи на Мауї, Гаваї, 9 серпня 2023 р

На одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярному серед туристів, вирують масштабні лісові пожежі. Загинули не менш ніж 53 людини, найбільше постраждало історичне місто Лахайна

Про це повідомляють CNN та BBC

Пожежі виникли через сильну спеку та посуху, вогонь швидко поширюється завдяки сильному вітер від урагану "Дора", що вирує над Тихим океаном за сотні кілометрів на південь від островів.

Президент США Джо Байден обговорив ситуацію з губернатором Гаваїв. 

Байден "висловив свої глибокі співчуття з приводу втрачених життів і величезного руйнування землі та майна", - йдеться в заяві Білого дому для журналістів.

"Президент Байден підтвердив, що він підписав Декларацію про серйозне лихо на Гаваях, яка забезпечить додаткові федеральні ресурси та підтримку на додаток до дій, які вже здійснюються FEMA, Національною гвардією, Береговою охороною США та іншими федеральними агентствами для підтримки реагування на надзвичайні ситуації", - зазначено в заяві.

На Мауї оголошено надзвичайний стан, тисячі людей евакуювали, триває пошуково-рятувальна операція, оскільки деякі люди вважаються зниклими безвісти.

Джо Байден, який схвалив декларацію про стихійне лихо на Гаваях, розпорядився надати федеральну допомогу для доповнення зусиль штату та місцевого самоврядування щодо відновлення територій, які постраждали від лісових пожеж.

На острові спостерігають перебої з електропостачанням, тисячі людей залишилися без стільникового зв’язку, для відновлення мереж можуть знадобитися дні або навіть тижні. Представники влади використовували супутникові телефони для зв’язку з провайдерами на західній стороні Мауї, щоб відновити електропостачання в цьому районі. 

Серед найбільш зруйнованих районів – історичне місто Лахайна. За словами офіційних осіб округу, в Лахайні постраждало понад 270 будівель, сотні сімей евакуювали. Окрім знищених будинків і підприємств, пошкоджено історичні та культурні об’єкти міста. Поблизу охопленої пожежею Лахайни запровадили обмеження на польоти.

За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, більша частина Лахайни з населенням 9 тисяч людей зруйнована, а сотні сімей евакуйовані. Браян Шац, сенатор США від штату, заявив у соцмережах, що Лахайна "майже повністю згоріла".

Лісові пожежі на Гаваях зазвичай не такі масштабні, як у Каліфорнії та інших штатах на материковій частині США, проте місцеві жителі кажуть, що нічого подібного ще не бачили.

За словами чиновника Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США (FEMA), зафіксовані масштабні руйнування в багатьох районах Мауї. Більшість пожеж усе ще не приборкали, тому точніші оцінки зроблять пізніше.

  • Через масштабну лісову пожежу біля міста Портбоу, що розташоване на кордоні Франції з Іспанією на узбережжі Середземного моря, довелося евакуювати більше ніж 130 людей.
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